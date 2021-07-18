РКН потребовал разблокировать ролик на YouTube-канале Пушкова

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала сенатора СФ Алексея Пушкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Был удален выпуск программы «Постскриптум» — его разместили на официальном канале «Алексей Пушков». Отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры. Также заявляется, что YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.

«По результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира (пропагандистские и агитационные материалы ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и иных организаций), пронаркотический и другой социально опасный контент», — отметили в РКН.

В мае Роскомнадзор заявлял, что видеохостинг YouTube должен снять все ограничения с видеоролика о дискриминации российской вакцины «Спутник V».



Алексей Нечаев