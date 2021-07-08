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Нугманов перечислил основные векторы развития Комитета по делам детей и молодежи Казани

17:49, 08.07.2021
Нугманов перечислил основные векторы развития Комитета по делам детей и молодежи Казани
Фото: kzn.ru

Открытость, принцип инициативности, принцип взаимодействия — основные три вектора в развитии Комитета по делам детей и молодежи Казани. Об этом заявил председатель комитета, блогер Минтимер Нугманов в ходе прямого эфира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Хочется, чтобы комитет был как можно более открытым, доступным для молодежи. Молодежь должна понимать, что любой желающий может записаться на прием, прийти пообщаться, поговорить, чай попить и придумать какой-то новый проект, обсудить проблему, запрос, что можно сделать, чтобы это решить — хоть чуть-чуть изменить в лучшую сторону то, что происходит в жизни молодежи в нашем городе.

В понедельник в мэрии Казани официально представили Нугманова как нового председателя Комитета по делам детей и молодежи.

ОбществоВласть Татарстан
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