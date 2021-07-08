Галимова прокомментировала ситуацию с нехваткой средств на обустройство ливневок в Казани

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос, собирается ли правительство республики оказать какую-то помощь по устранению проблем с ливнеками в Казани. По ее словам, этот вопрос относится к компетенции властей города.

«Ответ «нет денег» — это удобный, но неправильный ответ», — подчеркнула Галимова в ответ на то, что казанские власти объясняют проблему с ливнеками отсутствием средств. Есть есть необходимость, то надо идти и запрашивать их.

«Если ссылаться на то, что нет денег, проблема, конечно, не решится», — обратила внимание Галимова. При этом она отметила, что вопрос с неработающими ливневыми канализациями есть не только в Казани, но и в других городах.

Фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что «к каждой решетке ливнеприемника дорожного рабочего не поставишь». На многих дорогах ливнеприемников вообще нет, потому что в то время, когда строились эти дороги, их не закладывали в проекты. Ливнеприемники на новых дорогах справились с ситуацией — там подтоплений не было, констатировал он.

Напомним, Казань вновь затопило из-за очередного ливня на прошлой неделе. Как это было — в материале «Реального времени».

