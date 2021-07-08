В Казани за среду инспекторы пресекли 43 правонарушения со стороны электросамокатчиков

В Казани за 7 июля пресекли 43 правонарушения со стороны электросамокатчиков и два нарушения со стороны велосипедистов, сообщает ГИБДД города.



За среду произошло 82 ДТП, четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на стоящее ТС и падение пассажира в автобусе). 78 ДТП — с материальным ущербом.

Задержаны четыре водителя в пьяном состоянии и четыре водителя, не имеющих права управления.

ГИБДД Казани продолжает контролировать движение самокатов по улицам города. В течение нескольких дней инспекторы выявляют порядка 40 таких нарушений. За воскресенье, 4 июля, пресекли 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах, за 2 июля пресекли 41.

Маргарита Головатенко