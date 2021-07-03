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За вчерашний день в Казани пресекли 41 нарушение со стороны электросамокатчиков

08:28, 03.07.2021
За вчерашний день в Казани пресекли 41 нарушение со стороны электросамокатчиков
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за вчерашний день инспекторы ГИБДД пресекли 41 нарушение со стороны электросамокатчиков. Еще два нарушения пресечены со стороны велосипедистов, сообщили в Госавтоинспекции.

За 2 июля произошло пять ДТП с пострадавшими — три столкновения, один наезд на велосипедиста, одно падение в автобусе. Еще 106 аварий привели к материальному ущербу.

Задержано три пьяных водителя и один водитель без прав. Еще трех водителей доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступления.

Вчера ГИБДД проводила рейд по профилактике нарушений граждан на самокатах. В результате в Казани изъяли 26 электросамокатов, припаркованных в неположенных местах.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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