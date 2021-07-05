В Казани за воскресенье пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков
За воскресенье, 4 июля в Казани пресекли 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах, сообщает ГИБДД города.
За сутки произошло 47 ДТП, три из которых с пострадавшими — столкновение, падение пассажира и наезд на велосипедиста. Восемь водителей задержали пьяными, трое не имели права управления автомобилем. Одного гражданина доставили в полицию по подозрению в совершении преступления.
За 2 июля инспекторы ГИБДД пресекли 41 нарушение со стороны электросамокатчиков.
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