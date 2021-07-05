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В Казани за воскресенье пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков

07:38, 05.07.2021 1
В Казани за воскресенье пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков
Фото: realnoevremya.ru

За воскресенье, 4 июля в Казани пресекли 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах, сообщает ГИБДД города.

За сутки произошло 47 ДТП, три из которых с пострадавшими — столкновение, падение пассажира и наезд на велосипедиста. Восемь водителей задержали пьяными, трое не имели права управления автомобилем. Одного гражданина доставили в полицию по подозрению в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru

За 2 июля инспекторы ГИБДД пресекли 41 нарушение со стороны электросамокатчиков.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:57
    Осталось с каршерингом так же порядок навести. Ограничили же скорость самокатов? Почему нельзя до 20 ограничить скорость в придомовых территориях?
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