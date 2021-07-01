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Новым заместителем министра промышленности и торговли Татарстана стал Родион Карпов

20:53, 01.07.2021
Новым заместителем министра промышленности и торговли Татарстана стал Родион Карпов
Фото: privol.gosnadzor.ru

В Татарстане назначили нового заместителя министра промышленности и торговли. Им стал бывший и. о. руководителя приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

скиншот

В конце прошлого года заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначили начальника отдела развития машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Ивана Колчина. Он сменил на посту экс-заместителя министра промышленности и торговли РТ Илью Шульгина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Татьяна Демина
Справка

Карпов Родион Михайлович родился 13 ноября 1983 года в Альметьевске

Образование

2007 г. — окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».

2015 г. — окончил Альметьевский государственный институт муниципальной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

С июня 2014 г. — работал в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

ОбществоВласть Татарстан
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