Новым заместителем министра промышленности и торговли Татарстана стал Родион Карпов
В Татарстане назначили нового заместителя министра промышленности и торговли. Им стал бывший и. о. руководителя приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В конце прошлого года заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначили начальника отдела развития машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Ивана Колчина. Он сменил на посту экс-заместителя министра промышленности и торговли РТ Илью Шульгина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Справка
Карпов Родион Михайлович родился 13 ноября 1983 года в Альметьевске
Образование
2007 г. — окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».
2015 г. — окончил Альметьевский государственный институт муниципальной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность
С июня 2014 г. — работал в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
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