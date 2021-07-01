Новым заместителем министра промышленности и торговли Татарстана стал Родион Карпов

В Татарстане назначили нового заместителя министра промышленности и торговли. Им стал бывший и. о. руководителя приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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В конце прошлого года заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначили начальника отдела развития машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Ивана Колчина. Он сменил на посту экс-заместителя министра промышленности и торговли РТ Илью Шульгина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Татьяна Демина