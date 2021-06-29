В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба

«Единая Россия» создала единый волонтерский штаб — он сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.



В волонтерский штаб вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы — вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой гвардии Единой России». Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, волонтерская работа сейчас важна как никогда и нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан.

«Волонтеры — это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом», — отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко. Представители движения подтвердили готовность включиться в работу.

Сейчас особенно важна деятельность работавших в первую и вторую волну волонтеров, поскольку они понимают сложность ситуации, сказала руководитель движения «Волонтеры-медики» Ольга Кобелева. По ее словам, многие опытные активисты отказываются от отпусков, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров.

По словам руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней. Активисты «Российских студенческих отрядов» также подключатся к работе. Помощь окажут добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтерских центров и других общественных организаций.

По словам руководителя Волонтерского центра в Татарстане Марата Самигуллина, за время работы волонтеры отработали почти 20 тысяч заявок от татарстанцев, а депутаты разных уровней старались по возможности помогать клиникам и врачам. «Заявки в центр поступают в основном от пожилых и людей с серьезными хроническими заболеваниями. Пока их немного, но ситуация меняется каждый день. И в случае необходимости мы готовы снова перейти на усиленный режим работы. Тем более что за это время у нас накоплен хороший опыт: в Татарстане сегодня сформировано сильное волонтерское движение с действенными, зарекомендовавшими себя проектами», — сказал он.

Первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца — во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов — студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а еще медикам.

Волонтерские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.