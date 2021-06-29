Сегодня в Татарстане ожидается жара до +37 градусов

Во вторник, 29 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Локально пройдет град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. При грозе порывы будут достигать до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +32..+37 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +33 до +35 градусов, в Набережных Челнах — от +34 °С до +37 °С.

Накануне Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде: днем 29 июня на территории республики местами ожидается сильная жара до +37 градусов.

По прогнозам синоптиков, 30 июня и 1 июля антициклон постепенно будет сдавать свои позиции, и жара начнет постепенно ослабевать. В эти дни возможны кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с и град. В среду днем ожидается от +29 до +34 градусов, в четверг — от +26 до +31 градуса.

Татьяна Демина