Только 25% казанцев хотят полететь на Марс

Только 25% жителей Казани хотят полететь на Марс, остальные 75% высказались против этой идеи. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.

За 3 года число желающих полететь на Марс снизилось на четверть — с 34 до 26% экономически активных россиян. Причем мужчины мечтают о Марсе чаще женщин (31% против 20%). Чем старше россияне, тем реже они пребывают в мечтах о покорении этой планеты: 31% среди опрошенных в возрасте до 34 лет и 18% среди граждан старше 45 лет.

Чаще всего о желании улететь на Марс говорят жители Челябинска (43%), Нижнего Новгорода (39%), Уфы (37%), Самары (36%) и Омска (35%). Меньше всего хотят жители Красноярска (18%), Краснодара (21%) и Воронежа (23%).



Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в выступлении на российском марафоне «Новое знание» заявил, что в перспективе человечество должно создать базу на Луне и города на Марсе.

— Я думаю, что Марс — это планета, на которой можно обжиться. Сначала под куполом, но со временем мы сможем обжить и поверхность Марса, — добавил Маск.