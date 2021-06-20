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На озере «Лебяжье» в Казани сегодня пройдет массовый забег Alga Trail

08:54, 20.06.2021
На озере «Лебяжье» в Казани сегодня пройдет массовый забег Alga Trail
Фото: kzn.ru

Сегодня на озере «Лебяжье» в Казани пройдет массовый забег Alga Trail, который ранее был отмене из-за дождя. Мероприятие проводит Духовное управление мусульман РТ в честь 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Забег проведут для пропаганды здорового образа жизни, популяризации трейлраннинга в республике.

Сейчас идет регистрация участников мероприятия.

Для детей организаторы подготовили подвижные игры, эстафеты и викторины. Участники и гости забега могут также принять участие в пикнике у озера.

Забег Alga Trail должен был состояться в мае, однако был отменен из-за погодных условий: в день проведения забега пошел дождь. Принять участие в забеге пообещал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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