Байден согласен, что в основе урегулирования конфликта на Украине должны лежать Минские соглашения

В Женеве после переговоров российского и американского лидеров проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина. Российский глава государства заявил, что в основе урегулирования конфликта на Украине должны лежать Минские соглашения. Он отметил, что с этим согласен президент США Джо Байден.



Путин также сообщил, что тема о возможном членстве Украины в НАТО «затрагивалась мазком». «Здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — считает он.

Переговоры закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы).

