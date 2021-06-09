В прошлом году страусиную ферму в Высокогорском районе посетили более 10 тысяч человек

В прошлом году страусиную ферму крестьянско-фермерского хозяйства «Котдусов» Высокогорского района Татарстана посетили более 10 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Здесь обитают африканские и австралийские страусы. Экскурсию проводит лично владелец фермы. Он рассказывает о животных и отвечает на все вопросы. Иногда даже организовывает викторины.

Фото: pixabay.com

Помимо страусов, на территории этой фермы живут верблюды, як, фазан, павлин, аист, черепахи и кенгуру. Содержать это хозяйство нелегко: только кормовых рационов здесь более трех десятков.

В конце мая президент Татарстана Рустам Минниханов посетил оленеводческое хозяйство «Вятский берег» в Елабужском районе. Директор комплекса Гульнира Пестерникова рассказала о планах создать здесь туристический кластер.