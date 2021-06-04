В Казани ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице Гагарина
В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице Гагарина. Об этом сообщается на сайте исполкома
С 7 по 23 июня перекроют улицу Гагарина, на участке от здания №52 до дома №54 корпус 1.
С 24 июня до 8 июля для движения закроют улицу Гагарина, на участке от дома №54 корпус 1 до въезда на стадион «Тасма».
С 9 июля по 15 августа проезд перекроют на участке от въезда на стадион «Тасма» до пересечения с улицей Васильченко.
Неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода.
Ранее в Казани ограничили движение автомобилей и пешеходов по улице Усманова.
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