В Казани ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице Гагарина

В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице Гагарина. Об этом сообщается на сайте исполкома

С 7 по 23 июня перекроют улицу Гагарина, на участке от здания №52 до дома №54 корпус 1.

С 24 июня до 8 июля для движения закроют улицу Гагарина, на участке от дома №54 корпус 1 до въезда на стадион «Тасма».

С 9 июля по 15 августа проезд перекроют на участке от въезда на стадион «Тасма» до пересечения с улицей Васильченко.

Неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода.

Ранее в Казани ограничили движение автомобилей и пешеходов по улице Усманова.

Ольга Плешкова