В Арске многоквартирный дом получил заключение о соответствии

В Арске инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии проектной документации многоквартирному жилому дому. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жилой дом представляет собой четырехэтажное здание с техническим этажом и холодным чердаком. Лестничные клетки оборудованы подъемной платформой для инвалидов. На техническом этаже есть электрощитовая, водомерный узел.



Фото: gsn.tatarstan.ru

В новом доме — 44 квартиры, в нем могут жить 157 человек. Парковка предназначена для 11 машин, одно из мест — для инвалидов. Дворовое пространство поделено на площадки: детские игровые, места хозяйственного пользования.

В начале апреля инспекция государственного строительного надзора Татарстана (Госстройнадзор РТ) выдала положительное заключение о соответствии зданию общежития для студентов и аспирантов Альметьевского государственного нефтяного университета (АГНИ).