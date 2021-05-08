В июне Virgin Orbit доставит в космос шесть микроспутников

В июне американская компания Virgin Orbit собирается совершить вывод в космос с помощью своей ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne очередные 6 микроспутников CubeSat. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на представителей фирмы.

Один спутник принадлежит Минобороны Нидерландов, два — польской компании SatRevolution, оставшиеся три — Пентагону. 17 января компания произвела первый успешный запуск LauncherOne с 10 микроспутниками NASA на борту.

На последней встрече с акционерами британской компании OneWeb руководство «Роскосмоса» договорилось о подготовке предложений друг для друга и высказало готовность продолжить пусковую программу.



Алексей Нечаев