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В июне Virgin Orbit доставит в космос шесть микроспутников

00:24, 08.05.2021
В июне Virgin Orbit доставит в космос шесть микроспутников
Фото: pxhere.com

В июне американская компания Virgin Orbit собирается совершить вывод в космос с помощью своей ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne очередные 6 микроспутников CubeSat. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на представителей фирмы.

Один спутник принадлежит Минобороны Нидерландов, два — польской компании SatRevolution, оставшиеся три — Пентагону. 17 января компания произвела первый успешный запуск LauncherOne с 10 микроспутниками NASA на борту.

На последней встрече с акционерами британской компании OneWeb руководство «Роскосмоса» договорилось о подготовке предложений друг для друга и высказало готовность продолжить пусковую программу.

Алексей Нечаев
Общество
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