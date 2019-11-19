Минприроды РФ уверено, что отказ от одноразового пластика должен быть постепенным

Фото: Максим Платонов, "Реальное время"

Минприроды РФ выступило за постепенный отказ от одноразового пластика. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин уверен, что отказ от пластика должен происходить «эволюционным путем», сообщает «РИА Новости».

«Для того чтобы что-либо запрещать, надо сначала создать условия, создать соответствующие перерабатывающие мощности», — цитирует издание слова Кобылкина.

Ранее Совет министров Европейского союза одобрил документ, согласно которому с 2021 года полному запрету подлежат одноразовые пластиковые изделия. По примеру Европы Greenpeace обратилось к главе Минприроды России с просьбой запретить в стране пластиковые пакеты, одноразовую посуду, трубочки для напитков, влажные салфетки и другие пластиковые изделия.