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За сутки в России зафиксировали 7 884 случая заражения коронавирусом

11:20, 25.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 7 884 случая заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 7 884. Общее количество зараженных увеличилось до 5 017 795, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,16%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 8 743 и достигло 4 632 955 человек. Доля выздоровевших превысила 92,3%.

Умерло за сутки 393 человека. Всего скончались 119 194 пациента. Условная летальность выросла до 2,38%.

ОбществоМедицина
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