Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, граде и сильном ветре в воскресенье

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий ночью и днем в воскресенье, 23 мая. Завтра в республике прогнозируется гроза и сильный ветер порывами до 15—20 м/с. Днем локально ожидается град.

В Казани днем 23 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Напомним, что, по данным Гидрометцентра РТ, завтра ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, дневные — от +23 до +28 градусов.

Татьяна Демина