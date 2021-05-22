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Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, граде и сильном ветре в воскресенье

15:37, 22.05.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, граде и сильном ветре в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий ночью и днем в воскресенье, 23 мая. Завтра в республике прогнозируется гроза и сильный ветер порывами до 15—20 м/с. Днем локально ожидается град.

В Казани днем 23 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Напомним, что, по данным Гидрометцентра РТ, завтра ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, дневные — от +23 до +28 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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