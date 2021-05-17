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МИД России предложил провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в Москве

00:31, 17.05.2021
МИД России предложил провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в Москве
Фото: mid.ru

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение Израилю и Палестине провести переговоры в Москве остается в силе.

«В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», — цитирует Вершинина РБК.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН представителей Палестины и Израиля пригласили провести прямые переговоры в Китае.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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