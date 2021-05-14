В Казани 74-й автобус начал курсировать по новому маршруту

В Казани изменили схему движения автобусного маршрута №74 на участке от остановки «Татнефть Арена», расположенной на улице Чистопольской, до остановки «Дворец водных видов спорта». Это было сделано по просьбе жителей.

Так, автобус будет следовать от «Татнефть Арены» до Дворца водных видов спорта по следующему маршруту: улица Чистопольская — правый поворот на улицу Ф. Амирхана с остановкой «Ул. Чистопольская» — левый поворот на улицу Сибгата Хакима.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за отсутствия остановок по улице Сибгата Хакима на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Нигматуллина автобус будет ехать без остановок до конечного пункта «Дворец водных видов спорта».

Остановки «СК Олимп» в районе дома №86/10 по улице Чистопольской в прямом направлении не будет, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В конце апреля в Казани изменили маршрут следования автобуса №72.

