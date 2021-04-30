В Казани изменят маршрут автобуса №72

В Казани изменят маршрут следования автобуса №72. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

С 1 мая в связи с закольцеванием трамвайных маршрутов №5 и №5а «Ж/д вокзал — Солнечный город» и исключением дублирования автобусных маршрутов №25, 43, 77 принято решение изменить маршрут 72-го автобуса. Маршрут №72 «Профилакторий — улица Техническая» будет сокращен до остановки «Площадь Вахитова». Теперь маршрут будет носить название «Профилакторий — площадь Вахитова».

От остановки «Площадь Вахитова» до остановки «Улица Техническая» казанцы смогут добраться автобусными маршрутами №25, 43, 77 и трамвайными маршрутами №5 и №5а.



Ольга Плешкова