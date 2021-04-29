Суд продлил арест башкирской активистке Рамиле Саитовой, обвиняемой в призывах к сносу крестов на Урале

Кировский районный суд Уфы продлил срок ареста башкирской активистке Рамиле Саитовой, которую обвинили в призывах к экстремизму.



«Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, до 6 июня», — сказано в сообщении пресс-службы суда. До этого Саитову арестовывали на два месяца до 6 мая.

Фото: vk.com/rami99

Ранее суд избрал башкирской активистке Рамиле Саитовой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 6 января 2021 года.

Напомним, Саитова на видеохостинге YouTube в ноябре 2020-го потребовала снести поклонный крест в селе Узян. После этого она потребовала демонтировать все поклонные кресты в Башкирии. Крест в селе Узян подожгли неизвестные, по этому факту полиция возбудила уголовное дело о вандализме.

О том, как Саитова заявила о «воссоздании Башкирского правительства» образца 1917 года, которое сама же возглавила, как потребовала возвращения комплекса «Караван-сарай» в Оренбурге «башкортам» — «вершителям десятой плотности», читайте в материале «Реального времени».



Маргарита Головатенко