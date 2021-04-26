Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +14 градусов

В понедельник, 26 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Дем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.



Ветер юго-западный умеренный, местами порывами сильный до 16-21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. В Казани от +8°С до +10 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +9°С до +12°С.