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Инспекторы ГИБДД задержали казанца, находившегося в местном розыске

06:47, 23.04.2021
Инспекторы ГИБДД задержали казанца, находившегося в местном розыске
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани за 22 апреля задержали девятерых пьяных водителей и трех, не имеющих права управления, сообщает ГИБДД города.

В отделы полиции доставили пешехода, находящегося в местном розыске, и несколько водителей — за перевозку наркотиков, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, за повторное управление машиной в пьяном виде и еще двух водителей за повторное нарушение за нанесение тонировки.

Всего за четверг произошло 70 ДТП с материальным ущербом и два с пострадавшими (наезд на пешехода на переходе и столкновение автомобилей с последующим наездом на пешехода).

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Напомним, днем ранее в столице Татарстана произошло 100 ДТП.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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