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Минобороны России рассекретило документы об освобождении Венгрии Красной Армией

03:24, 23.04.2021
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Венгрии Красной Армией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минобороны России на своем интернет-портале в рамках проекта «Без срока давности» публикует мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть», посвященный освобождению Венгрии воинами Красной Армии, сообщает военное ведомство.

«Обнародованы документы из фондов Центрального архива Министерства обороны: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной Армии и о помощи советского руководства венгерскому народу», — говорится в сообщении.

Проект реализуется по поручению президента России.

Ранее Управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы о преступлениях карателей Третьего рейха в юго-западной части Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Алексей Нечаев
Общество
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