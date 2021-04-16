Минтимер Шаймиев вручил награды за вклад в деятельность татарстанского Фонда «Возрождение»

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел церемонию вручения государственных наград республики за особый вклад в реализацию проектов татарстанского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. Мероприятие, прошедшее сегодня в казанском Кремле, приурочено к Международному дню памятников и исторических мест, который ежегодно отмечается 18 апреля.

В мероприятии приняли участие ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе и заместитель председателя Госсовета РТ, исполнительный директор республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова.

Мероприятие началось с выступления участников республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» — вокально-хореографического ансамбля «Мирас» из Заинска и Ильзира Зарипова из Казани.

Шаймиев отметил, что «Созвездие-Йолдызлык» — уникальный проект, который не может никого оставить равнодушным. В него вовлечены все: родители, дети, педагоги, руководители городов и районов.

Фото: tatarstan.ru

«Я до сих пор рад тому, что мы 20 лет назад додумались до его создания, примеров в стране не было», — сказал он. С 2016 года фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО. Шаймиев поблагодарил Григория Орджоникидзе за поддержку творчества татарстанских детей.



Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев рассказал участникам церемонии об итогах реализации проектов Республиканского фонда «Возрождение» — «Культурное наследие: древний Болгар и остров-град Свияжск», строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божией матери и создании сети полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

«Полилингвальное образование — это необходимое условие благополучного развития в настоящем и будущем и для республики, и для страны. Это — требование времени», — передает слова Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Деятельность фонда «Возрождение» находит поддержку народа, руководства страны и республики, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и на международном уровне, отметил госсоветник РТ.



Далее Шаймиев вручил республиканские награды. Представителям разных сфер деятельности — строителям, проектантам, архитекторам, художникам-реставраторам, работникам музеев, внесшим свой вклад в деятельность Республиканского фонда «Возрождение», вручена медаль «100 лет образования ТАССР», присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан», объявлены благодарности президента Республики Татарстан и Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.



Татьяна Леухина