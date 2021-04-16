Среди заместителей председателя Госсовета Татарстана больше всех в 2020-м заработал Тахир Хадеев

Тахир Хадеев по итогам 2020 года получил наибольший доход среди заместителей председателя Государственного совета Татарстана — 5,535 млн рублей.



С небольшим отставанием идет Ринат Гайзатуллин — 5,530 млн рублей и Татьяна Ларионова — 5,2 млн рублей. Такие сведения есть в декларациях, опубликованных на сайте республиканского парламента.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году среди заместителей председателя Госсовета Татарстана больше других заработал Марат Ахметов — 8,9 млн рублей. Далее — Лилия Маврина (5,6 млн рублей) и Юрий Камалтынов (5,4 млн рублей), а еще Татьяна Ларионова (4,5 млн рублей).

Напомним, семья председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в 2020 году заработала более 37 млн рублей. Мухаметшин в прошлом году заработал 23 млн рублей, а его супруга — 14,2 млн рублей. Так, общий доход семьи за 2020-й составил 37,2 млн рублей.

Маргарита Головатенко