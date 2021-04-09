ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе. Были задержаны два сторонника запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемые хотели напасть на образовательное учреждение. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения.

После преступления они собирались выехать из страны в Сирию через Украину или Турцию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ст. 205.2 («Пропаганда терроризма») и ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту.

Ранее сообщалось, что в России спецслужбы и правоохранительные органы за 10 лет предотвратили 200 терактов. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Алексей Нечаев