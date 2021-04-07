США заявили, что хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией. При этом он отметил, что в отношениях с Москвой присутствуют «глубокие разногласия».

«И мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми», — приводит ТАСС слова Прайса.

Ранее он выразил надежду на возобновление всех дипломатических миссий в России «ввиду крепкой связи с россиянами».



Фото: pxhere.com

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как будут развиваться отношения России и США и почему президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден не смогут построить их единолично. Статья отвечает на вопрос о том, можно ли снять напряженность между двумя странами в ближайшее время и возможно ли восстановление отношений двух государств при новом президенте США.



Татьяна Демина