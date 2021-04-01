В Казани открылся первый в епархии кабинет психологической помощи

Фото: Казанская епархия

1 апреля в Казани при Воскресенском Новоиерусалимском архиерейском подворье состоялось открытие первой в Казанской епархии приходской службы психологической помощи. Консультации психолога будут проводиться бесплатно, причем для всех желающих, независимо от вероисповедания.

Как отметил наместник Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин), ссылаясь на казанских психотерапевтов, с каждым днем к ним обращается все больше пациентов. Это вызвано в том числе и с когнитивными расстройствами после перенесенного коронавируса. Более того, всех желающих психологи в городских центрах уже не могут принять по записи из-за большого числа.

«Важно, чтобы жители нашего города понимали, что Церковь обращена к ним лицом, что Церковь протягивает руку помощи каждому, кто в ней нуждается, предлагает не только духовную помощь, но и психологическую, и социальную», — сказал на открытии кабинета отец Роман.

В стационарном кабинете при храме будет принимать штатный психолог Управления МВД Татарстана Ксения Батюшкова, за плечами которой более 20 лет практики, психологическая помощь выжившим пассажирам «Булгарии», родственникам погибших при крушении самолета Boeing 737 в Казанском аэропорту.

Первую неделю после открытия, с 1 по 7 апреля, кабинет будет работать каждый день, далее — по воскресеньям.