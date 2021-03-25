Госсовет Татарстана не допустил прессу на обсуждение строительства трассы М-12

Госсовет Татарстана отменил аккредитацию прессы на круглый стол «Вопросы строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М-12) на территории Республики Татарстан», запланированный на 25 марта.

Сообщается, что журналистам сначала выслали приглашение на встречу, однако позже пресс-служба парламента сообщила о приостановлении аккредитации. В уточнении оказалось, что «обсуждение темы пройдет в формате рабочего совещания без представителей СМИ».

На круглом столе должны выслушать тезисы жителей поселков Лаишевского района республики, которые против сноса их домов ради скоростной автомобильной дороги. По планам также должны были выступить депутаты оппозиции Артем Прокофьев (КПРФ) и Эдуард Шарафиев (ЛДПР).

Ранее сообщалось, что на нулевом этапе М-12 начали подготовку к строительству трассы.

Ольга Плешкова