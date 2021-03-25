В Белоруссии задержали более 200 человек на незаконных акциях

В Белоруссии сегодня вечером задержали более 200 человек во время несанкционированных митингов оппозиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись. В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Оппозиция Белоруссии традиционно празднует «День воли» 25 марта. Этот день приурочен к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть.

Ранее в марте оппозиция анонсировала новые акции протеста весной. Первый несанкционированный митинг прошел 25 марта.

В Белоруссии акции протеста вспыхнули после прошедших 9 августа выборов президента страны, по итогам которых Лукашенко победил в шестой раз и набрал 80,1% голосов.

Ранее лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию выразила мнение, что глава республики Александр Лукашенко уйдет с поста президента уже весной.

Татьяна Леухина