Крым намерен обратиться в ООН из-за водной блокады

Крым намерен подготовить официальное обращение в ООН в связи с водной блокадой, которую устроила Украина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпреда республики при президенте России, вице-премьера регионального правительства Георгия Мурадова.



По его словам, Крым не будет просить воду у Украины и самостоятельно решит вопрос вододефицита — это планируется сделать за счет пресной воды, использования очистных сооружений, а еще строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.

Мурадов сказал, что Россия выделила немалые средства, чтобы Крым не зависел от Украины: «Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах».

Фото: pixabay.com

Ранее депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт партии «Альтернатива для Германии» заявлял о намерении поднять вопрос об устроенной Украиной водной блокаде Крыма в стенах немецкого парламента, назвав методы Украины «средневековыми».

Маргарита Головатенко