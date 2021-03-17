Депутат Госдумы предложил ввести патриотическое воспитание в школах после поджога памятника в Заинске

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В отношении детей, причастных к поджогу памятника Воину-освободителю в Заинске, нельзя устраивать травлю, достаточно «дать ремня». Подобные инциденты возникают в связи с тем, что в школах отсутствует должное патриотическое воспитание. Такое мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Надо вернуть понятие «октябренок», «пионер». Можно назвать эту новую организацию для них «орленок» — в честь нашего двуглавого орла. И чтобы в каждой школе был штатный военрук, занимавшийся начальной военной подготовкой», — сказал он, добавив, что с этим отлично бы справились отставные офицеры.

Сейчас у поколения детей зачастую отсутствует нормальное понимание, «что такое война, память, настоящий мужчина»: «Будь у них это — они бы по-другому относились и к Вечному огню, и к памятнику. Идет разложение моральной составляющей подрастающего поколения».



Шерин считает, что прокуратуре стоит тщательно разобраться, были ли нарушения при выполнении условий контракта со стороны подрядчика, изготовившего монумент.

Глава Российского союза ветеранов Михаил Моисеев заявил, что намерен обсудить президентом Татарстана Рустамом Миннихановым этот инцидент, пишет Daily Storm.

Вечером 16 марта в Заинске четверо несовершеннолетних жгли ветки у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. Подростки жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок, который находился рядом. Так огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к преступлению. По факту возгорания памятника возбудили уголовное дело.



Источники «Реального времени» ранее сообщили, что полицейские установили детей, которые причастны к поджогу памятника. Сейчас сотрудники ПДН общаются с родителями. Три девочки и один мальчик 2010—2012 годов рождения учатся в одной школе.

