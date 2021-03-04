Исследование: почти 80% татарстанцев довольны качеством уборки снега на придомовых территориях

Довольны качеством уборки снега на территориях своих домов 78,65% жителей Татарстана, выяснили через онлайн-анкетирование в татарстанском отделении партии «Единая Россия».

При этом 53,65% татарстанцев обратили внимание, что коммунальщики не очищают от наледи крыши и навесы зданий. Еще 75% жителей республики выразили недовольство качеством уборки снега на детских площадках.

Мониторинг работы управляющих компаний РТ показал, что большинство татарстанцев (51,04%) положительно относятся к обработке поверхностей реагентами. Недовольны такими мерами 48,98% опрошенных татарстанцев, сообщается на сайте ТРО ВПП «Единая Россия».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, портал superjob.ru выяснил, что в Казани удовлетворены уборкой снега на улицах 45% жителей. При этом полностью довольны работой коммунальных служб города лишь 13% респондентов. В Набережных Челнах удовлетворены работой коммунальщиков 52% респондентов.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин объяснил существующие в городе проблемы с очисткой улиц и дорог от снега нехваткой рабочих.

Татьяна Демина