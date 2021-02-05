Сегодня в Татарстане ожидается 3 градуса тепла и дождь

В пятницу, 5 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем ожидается мокрый снег, дождь и морось. Утром местами может наблюдаться туман.



Ветер южный, юго-восточный умеренный. Днем порывы будут достигать от 15 до 20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -2... +3 градусов. В Казани от 0°С до +3°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут показывать от -2°С до +1°С.



На дорогах в Татарстане местами сохранится сильная гололедица.

По данным синоптиков, 5 февраля на территории Татарстана прогнозируется ухудшение погодных условий ночью и утром, в частности ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.



Татьяна Демина