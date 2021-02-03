Мэрия Казани опубликовала список улиц, откуда сегодня будут вывозить снег

В Казани на уборку снега сегодня выйдут 386 дорожных рабочих и 367 единиц специальной техники, сообщается на сайте исполкома Казани.

Коммунальные службы будут вывозить снег с участков улиц Авангардной, Аграрной, Актайской, Фатыха Амирхана, Батурина, Баумана, Бирюзовой, Блюхера, Богатырской, Большой Красной, Братьев Касимовых, Гвардейской, Горького, Губкина, Ершова, Зорге, Ипподромной, Копылова, Космонавтов, Кремлевской, Кулагина, Каюма Насыри, Павлова, Павлюхина, Петербургской, Повстанческой, Приволжской, Рахимова, Серова, Соловецких Юнг, Технической, Тинчурина, Четаева, Чистопольской, Чуйкова, Ягодинской, а также с проспектов Альберта Камалеева и Ямашева, Мамадышского и Сибирского трактов, площади Свободы и других участков.

kzn.ru

Всего за прошлые сутки вывезли 13,1 тыс. тонн снега, в уборке были задействованы 752 единицы спецтехники и 454 рабочих.

Ранее в исполкоме Казани рассказали, как проходит уборка улиц в центре города.

Ольга Плешкова