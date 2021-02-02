В исполкоме Казани рассказали, как проходит уборка улиц в центре города

В исполкоме Казани рассказали, как проходит уборка улиц от снега в Вахитовском и Приволжском районах.

Как прокомментировали «Реальному времени» в администрации Вахитовского и Приволжского районов города Казани, уборка улиц ведется в соответствии с утвержденным графиком. Задействована вся имеющаяся специализированная техника.

Фото: kzn.ru

Процесс уборки выглядит следующим образом: сначала коммунальные службы посыпают дороги противогололедным материалом с использованием комбинированно-дорожных машин. Примерно через 2—4 часа коммунальные службы разметают образовавшуюся снежную крошку при помощи плужно-щеточных механизмов. После этого рабочие формируют снежные валы при помощи грейдеров, производят погрузку и вывоз снега с использованием погрузочной техники и самосвалов.

После снегопадов в приоритете вывоз снега с центральных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, расположены заездные остановочные карманы общественного транспорта. Также ведется работа по разрывам в валах для прохода пешеходов.

Фото: kzn.ru

В следующую очередь выполняются работы по сплошному вывозу снега с дорог первой категории — это дороги, по которым ходит общественный транспорт и на которых наибольший автомобильный трафик. Далее работа ведется на других улицах, в зависимости от значимости.



Ранее в Казани обновили список улиц, откуда сегодня будут вывозить снег.

Ольга Плешкова