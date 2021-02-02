Обновлен список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня днем в уборке улиц от снега в Казани задействованы 386 дорожных рабочих и 379 единиц специальной техники. Об этом сообщали в исполкоме.

Коммунальные службы будут вывозить снег с улиц Адоратского, Азина, Айдарова, Фатыха Амирхана, Батурина, Баумана, Блюхера, Братьев Касимовых, Васильченко, Габишева, Гафури, Гвардейская, Героев Хасана, Горького, Декабристов, Дементьева, Дубравная, Ершова, Журналистов, Зорге, Ипподромная, Копылова, Кремлевская, Кулагина, Аделя Кутуя, Ленинградская, Ломжинская, Патриса Лумумбы, Максимова, Мира, Мусина, Осиновская, Павлова, Павлюхина, Парина, Петербургская, Приволжская, Рахимова, Самарская, Сахарова, Техническая, Ульянова-Ленина, Баки Урманче, Фучика, Сибгата Хакима, Химиков, Клары Цеткин, Чехова, Чистопольская, Четаева, Чуйкова, Якуба, проспектов Камалеева, Победы, Ямашева, Ноксинского Спуска, Мамадышского, Оренбургского и Сибирского трактов, с Привокзальной площади, площади Свободы и других участков.

Фото: kzn.ru

За сутки было вывезено 13,8 тыс. тонн снега. Использовано 994 тонны противогололедных материалов.

Ранее в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области временно закрыли трассу М-5 для автобусов и грузовиков.

Ольга Плешкова