В Татарстане изучат возможность упрощенного поступления в вузы призеров чемпионата «Абилимпикс»

В Татарстане изучат возможность внести изменения, по которым призеры чемпионата «Абилимпикс» получат поблажки при поступлении в вузы. С таким предложением выступила обладательница золотой медали по компетенции «Флористика» Гульназ Сагирова.

В четверг с работой Центра развития движения «Абилимпикс» в республике ознакомился президент РТ Рустам Минниханов. Он поддержал предложение девушки и поручил проработать его, передает пресс-служба главы Татарстана.

Фото: president.tatarstan.ru

Национальный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел 23-29 ноября 2020 года. Команда Татарстана заняла в общем зачете второе место, завоевав 84 медали.

Минниханов подчеркнул, что все конкурсанты получили колоссальный профессиональный опыт, который даст неоценимое преимущество в дальнейшей карьере и личном развитии.