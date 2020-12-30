В России дорожают куриные яйца, огурцы и помидоры

В России с 22 по 28 декабря продолжили расти цены на куриные яйца и овощи. При этом вторую неделю дешевеют подсолнечное масло и сахар. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на куриные яйца выросли за указанный период на 2,3%. В 46 регионах цены на них увеличились на 0,1—2,3%, в 25 субъектах — на 2,5—4,4%, в семи субъектах — на 4,5—13,9%. В трех субъектах — Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе — цены не изменились. В четырех субъектах цены снизились на 0,3—2,2%.

Овощи подорожали в среднем на 2,2%. Больше всего выросли цены на огурцы — на 6,3%, и на помидоры — на 6,2%. В минимальной степени увеличилась стоимость яблок — на 0,6%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также по России увеличилась стоимость мяса кур — на 0,9%, макаронных изделий — на 0,6%, свинины, рыбы мороженой, муки пшеничной и вермишели — на 0,4%, говядины, крупы гречневой и шоколадных конфет — на 0,3%, мясных консервов, маргарина, сметаны, творога, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — на 0,2%.

Цены на сахар-песок в среднем снизились на 1,8%. В 34 российских регионах — на 0,1—1,5%, в 28 субъектах — на 1,6—2,9%, в 11 субъектах — на 3,2—5,4%. В пяти субъектах цены выросли на 0,1—1,7%. В семи субъектах цены остались прежними. Масло подсолнечное подешевело в среднем по стране на 0,7%, в том числе в 34 субъектах — на 0,1—1,4%, в 19 субъектах — на 1,5—4,9%. При этом одновременно в 25 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1—5,2%.

Напомним, меры по снижению цен на сахар и на масло будут действовать до конца I квартала 2021 года.



Ранее эксперты посчитали, что госрегулирование цен на продукты — неэффективная мера. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина