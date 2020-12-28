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Власти Казани не ждут обильных снегопадов в новогодние праздники

12:45, 28.12.2020
Власти Казани не ждут обильных снегопадов в новогодние праздники
Фото: kzn.ru

Власти Казани не ждут обильных снегопадов в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Как отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, в период новогодних праздников в комитете и администрациях районов города, а также на предприятиях комплекса благоустройства будут круглосуточно дежурить персонал и аварийные бригады.

Фото: kzn.ru

На случай аномальных снегопадов к уже существующему парку уборочной техники в 596 единиц будут привлечены дополнительные 400 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за погодных условий дорожные службы перешли на продленный режим работы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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