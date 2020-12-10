Новости общества

14:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Баку проходит парад победы в честь окончания войны в Карабахе

13:58, 10.12.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
В Баку проходит парад победы в честь окончания войны в Карабахе
Фото: скриншот / youtube.com

В Баку сегодня проходит парад победы в честь завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В нем принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Парад проходит на площади Свободы. В нем принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военнослужащих.

Фото: скриншот / youtube.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан 9 декабря с трехдневным визитом, передает «РИА Новости».

10 ноября Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент России и Азербайджана и премьер-министр Армении. 11 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе страны в войне в Нагорном Карабахе.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем