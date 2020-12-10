В Баку проходит парад победы в честь окончания войны в Карабахе
В Баку сегодня проходит парад победы в честь завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В нем принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
Парад проходит на площади Свободы. В нем принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военнослужащих.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан 9 декабря с трехдневным визитом, передает «РИА Новости».
10 ноября Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент России и Азербайджана и премьер-министр Армении. 11 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе страны в войне в Нагорном Карабахе.
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