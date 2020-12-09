Председатель Госсовета Татарстана отреагировал на скандал с заселением студентов в общежития

Фото: Максим Платонов

В ходе Республиканского антикоррупционного форума студент из Казани поднял вопрос общежитий и прозрачности заселения: «Нет прозрачности. Студент не понимает весной, заселят его осенью или нет. Также есть проблема сбора средств в общежитиях на всякие «краски» и тому прочее. Еще имеет место заселение через третьих лиц. Нам нужна прозрачность, правовое образование студентов».

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ответ заявил: «Ну как можно возразить против этого? Это правильно. Я переговорю с Ильшатом Гафуровым, обсудим этот вопрос, чтобы наладить эту работу».

Затем Мухаметшин дал слово ректору Казанского государственного медицинского университета Созинову (КГМУ).

«Этот вопрос я донесу до нашего совета ректоров. Что касается заселения — процедура, конечно, регламентирована на федеральном уровне. Некоторые ваши вопросы кажутся мне удивительными — поборы, принудительное работы. Я таких сигналов по нашему университету не получал. А вот с количеством мест — жилой фонд в большинстве вузов действительно находится в не самом удовлетворительном состоянии».

Скандал с заселением в общежития возник в начале сентября. КФУ объяснил сложности с этим поздним зачислением и ремонтом, а казанский стриптиз-клуб даже предложил «решить квартирный вопрос» студенток.