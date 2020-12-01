Ораторское искусство для татар и парк отдыха: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 1 декабря

В Высокогорском районе прошел мастер-класс для районных чиновников Татарстана, где их обучали публичным выступлениям на татарском языке. Как написал глава района Рустам Калимуллин, на мероприятие приехал вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов.

Новый парк открылся в деревне Камышлы Кукморского района. Его построили благодаря гранту Минсельхозпрода РТ, сообщил глава района Сергей Дмитриев.

Глава Арского района Ильшат Нуриев рассказал о стартовавшей декаде инвалидов и опубликовал видео с концерта, приуроченного к ней. В комментариях его подписчица обратила внимание, что детей-инвалидов посмотреть концерт не пустили.

Елабуга получила для чистки снега еще два трактора, о чем похвастался в своем Instagram мэр города Рустем Нуриев.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин почти час отвечал в прямом эфире на вопросы жителей. Эту «прямую линию» он решил провести во время обеденного перерыва.