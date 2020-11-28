Провальный опыт транспортной реформы в Челнов привели в пример в Новокузнецке

Фото: исполком Набережных Челнов

Провальный опыт транспортной реформы Набережных Челнов изучают в Новокузнецке. СМИ привели пример историю с возвратом городских автобусов КАМАЗу.

Как сообщает издание «Ваш город. Новокузнецк», история Челнов повторилась в этом городе. Удобные автобусные маршруты отменили, автобусов стало меньше. С первых же дней работы машины стали быстро ломаться, ходить не по расписанию.

Техника, приобретенная в лизинг у КАМАЗа, не ремонтировалась должным образом и итоговые ремонтные работы превысили прибыль от перевозок. Долги перед КАМАЗом росли, и в итоге предприятие отсудило у города 190 больших автобусов. Город вернулся к маршруткам, что вызвало недовольство горожан. Блогер Илья Варламов заподозрил в этом коррупционную схему.



Ольга Плешкова