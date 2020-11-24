Путин и Эрдоган обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по вопросам реализации договоренностей в Нагорном Карабахе.

«Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения», — сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обратили внимание на необходимость полного выполнения всех договоренностей для стабилизации обстановки в Карабахе.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Путин и Эрдоган также обсудили создание в зоне Нагорно-Карабахского конфликта Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

Напомним, что в текущем месяце министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.



Татьяна Демина