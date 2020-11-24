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Путин и Эрдоган обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

23:15, 24.11.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху
Фото: wikimedia.org

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по вопросам реализации договоренностей в Нагорном Карабахе.

«Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения», — сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обратили внимание на необходимость полного выполнения всех договоренностей для стабилизации обстановки в Карабахе.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Путин и Эрдоган также обсудили создание в зоне Нагорно-Карабахского конфликта Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

Напомним, что в текущем месяце министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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