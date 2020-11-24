Для медиков из Казани выступит оркестр Sforzando с солистами балета из Москвы и Санкт-Петербурга

Для медиков из Казани выступит оркестр Sforzando при участии солистов балета из Москвы и Санкт-Петербурга. Концерты для врачей и медицинских работников пройдут в культурном центре «Московский» 27 и 28 ноября в 19.00.

Зрители увидят одноактный балет «Кармен-сюита» — хореографическую версию знаменитой оперы Жоржа Бизе.

Фото: vk.com/sforzandofond

«Главные роли исполнят солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени Мусоргского — Михайловский театр, лауреаты международных конкурсов Ирина Кошелева и Андрей Маслобоев», — сообщается на сайте культурного центра.

Акция проходит при поддержке Минкульта Татарстана.

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Ольга Плешкова