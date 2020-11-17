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Путин: Турция никогда не скрывала, что поддерживает Азербайджан

21:19, 17.11.2020 1
Путин: Турция никогда не скрывала, что поддерживает Азербайджан
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал о роли Турции в конфликте Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он обратил внимание, что Анкара открыто поддерживала Баку.

«Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», — передает RT слова главы государства.

Путин также выразил мнение, что конфликт в Нагорном Карабахе стал прямым следствием распада Советского Союза.

Напомним, Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

ОбществоВласть
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  • Анонимно 18 ноя
    империалисты разыгрывают защита Каро — Канн.
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